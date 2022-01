Paty do Alferes - Divulgação

Publicado 27/01/2022 09:59

A prefeitura de Paty do Alferes anunciou o Curso Técnico Agrícola, exclusivamente voltado para alunos que vão cursar o 1°ano do Ensino Médio. Os interessados devem se inscrever virtualmente . Hoje (27) e amanhã (28), as inscrições são para os estudantes que não conseguiram ser alocados na primeira chamada de matrícula do Ensino Médio. No sábado (29), as inscrições serão para aqueles que não confirmaram a matrícula ou não efetuaram na primeira fase. O curso será realizado na E. E. Ribeiro de Avelar, no Segundo Distrito.