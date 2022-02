Média de atendimentos teve significativo aumento em 3 meses - Divulgação

Publicado 02/02/2022 13:16

O programa Mais Saúde pra Gente, lançado pelo prefeito Juninho Bernardes e pelo vice-prefeito Arlindo Dentista em setembro do ano passado, ampliou o número de atendimentos médicos em Paty do Alferes em mais de 120%. O relatório dos primeiros três meses do programa foi divulgado nesta semana e mostra o resultado da política pública que visa fortalecer o SUS e promover mais saúde para a população do município. Pioneiro no estado do Rio de Janeiro, o projeto é um convênio com a FUNRIO, nos moldes do antigo programa Mais Médicos, que visa a formação em especialidade de Saúde da Família para médicos, que prestam atendimento de 32 horas nas unidades de saúde do município. Inicialmente, 10 médicos participam no atendimento em Paty, levando a média mensal de atendimentos médicos de 832 para 1.855.

“Quando o Arlindo me apresentou a proposta, vi a oportunidade de fortalecer nossa rede de saúde básica e ofertar mais atendimento à população patiense. Parabéns ao Arlindo, a nossa secretária Fabiana Cerqueira, a Janilsa Barros, nossa coordenadora de Atenção Básica, e toda a equipe de Saúde da Família envolvida. Com o projeto Mais Saúde para Gente passamos a ter 1.600 horas a mais de atendimento médico em nosso município por mês, no ano são 19.200 horas, que dão mais qualidade de vida para nosso povo e salvam vidas. O resultado já estamos começando a colher, com 3 meses de projeto”, disse o prefeito Juninho. A secretária de Saúde ressaltou a importância dos números. "Conseguimos mais que dobrar o número de consultas médicas em nosso município, e isso é muito importante, porque a Atenção Básica é o alicerce para a saúde de uma população. Se conseguimos cuidar da saúde dos nossos pacientes, conseguimos evitar atendimentos mais complexos, como internações, por exemplo. Estamos muito contentes com estes primeiros resultados. A FUNRIO é uma instituição renomada, e estamos muito felizes em ter estes profissionais levando mais saúde para os patienses”, destacou Fabiana Cerqueira.

“O programa representa um marco na construção de uma assistência em saúde universal, integral e equânime. Nesses 3 primeiros meses foi possível observar um esforço coletivo da Secretaria Municipal de Saúde, dos médicos envolvidos, bem como de suas equipes, o que já mostra resultados favoráveis com o aumento da cobertura dos serviços, da satisfação dos usuários e dos indicadores epidemiológicos locais. Esse conjunto de fatores permite a ampliação da qualidade dos serviços e, consequentemente, a melhoria da saúde da população, o que é nosso compromisso maior. Tem sido muito produtivo participar desse projeto e com ele caminhar para o fortalecimento do SUS em nosso país”, disse a professora Cristiane Novaes (FUNRIO), Coordenadora do Curso de Medicina Familiar e Comunitária e responsável pelo Modulo 1 do projeto.