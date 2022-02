Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Publicado 03/02/2022 14:04

Estão abertas as matrículas escolares do ano letivo 2022 para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) em Paty do Alferes. Segundo a prefeitura, as matrículas para o Ensino fundamental I e Ensino Fundamental II terminam no próximo dia 25 de fevereiro.

Os interessados, que devem ter mais de 15 anos completos até 31 de março, precisam se dirigir à unidade escolar adequada à sua fase com RG, CPF, comprovante de residência, duas fotos ¾ e declaração ou histórico escolar. A matrícula pode ser efetuada entre 8h e 16h e 18h e 20h, nas escolas abaixo:

- Ensino Fundamental I (Fases I a IX): E. M. José Eulálio de Andrade – Avelar (Mais informações: 24 98166-8159/24 98165-0278)

- Ensino Fundamental II (Fases I a V): E. M. Profª. Laudelina Bernardes - Centro (Mais informações: 24 98166-8289)