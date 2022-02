Deputado estadual Eurico Júnior - Divulgação

Publicado 04/02/2022 16:24

Nesta semana, o deputado estadual Eurico Júnior (PV) apresentou à Alerj um projeto de lei que tem o objetivo de reconhecer a atividade de alpinista industrial no Estado do Rio de Janeiro. Na justificativa do projeto, o deputado alega que esses profissionais prestam um serviço fundamental na exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, na industrialização de xisto, na indústria petroquímica e no transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos.



“Os alpinistas industriais dão muito retorno para a atividade industrial, principalmente no setor de petróleo e gás, ao utilizarem cordas no lugar de toneladas de andaimes. Essa ação reduz prazos de execução de obras, agilizando a produção e resultando na economia de milhões de dólares”, disse Eurico, ressaltando que enquanto defensor dos trabalhadores, não pode deixar a atividade de alpinista industrial sem o devido reconhecimento, já que esses profissionais são responsáveis técnicos pela execução de obras e manutenção.