Cerimônia foi realizada no gabinete do prefeitoDivulgação

Publicado 07/02/2022 14:24 | Atualizado 07/02/2022 14:25

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, ao lado do vice-prefeito Arlindo Dentista e de secretários municipais, deu posse a oito servidores aprovados no último concurso homologado em 2021. Na cerimônia, realizada no gabinete do prefeito, tomaram posse 1 Enfermeiro, 1 Técnico em Contabilidade, 1 Professor B de Matemática, 1 Professor A, 1 Auxiliar de Serviços Gerais, 2 Merendeiras e 1 Artífice/Bombeiro Hidráulico.

Segundo a prefeitura, a gestão de Juninho Bernardes já convocou cerca de 300 funcionários concursados para compor o quadro efetivo municipal. “Quero que todos vocês se sintam bem-vindos, meu gabinete está à disposição para ajudá-los nesta nova carreira e juntos podemos construir uma cidade cada vez melhor”, disse o prefeito. "Nós vivemos em sociedade e queremos todos um mundo melhor. Eu acredito que o servidor público é uma chance muito boa de ajudar a construir uma sociedade melhor, prestando um serviço de qualidade à população. Bem-vindos e parabéns a todos vocês", disse o vice Arlindo.