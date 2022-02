Trecho está sendo recuperado pelo DER - Divulgação

Via fundamental para a ligação entre Paty do Alferes, Vassouras e Paraíba do Sul, a RJ-125 começou a ser recuperada após indicação parlamentar (nº 6421/2021) do deputado estadual Eurico Júnior (PV). Os serviços de recuperação estão sendo realizados pelo DER no bairro Residência, em Vassouras. Eurico agradeceu ao engenheiro Humberto e sua equipe, ao presidente do DER-RJ, Herbert Marques, e ao governador Claudio Castro por atender a mais essa importante reivindicação dos moradores da região.

“A demanda me foi encaminhada por moradores de Paty, Vassouras e Paraíba do Sul e por empresários de Avelar ,como a malharia e tinturaria RGTX, a Fazenda das Antas e Bramil. A RJ-125 é importante rota do turismo rural e de escoamento de produção agrícola do Centro Sul Fluminense. Obras como essa ajudam no desenvolvimento dos municípios do interior, na criação de novos empregos e renda, pauta pelas quais eu luto aqui na Assembleia Legislativa”, comentou Eurico, que foi prefeito de Paty por dois mandatos, prefeito de Vassouras e deputado federal, além de presidente do Ceasa-RJ e Secretário Municipal de Educação de Paty do Alferes.