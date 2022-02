Novo Coronavírus - Reprodução

Novo CoronavírusReprodução

Publicado 10/02/2022 14:31

De acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (10) pela prefeitura, Paty do Alferes continua com 142 casos ativos de covid-19. Desses pacientes, 2 estão internados e 140 permanecem em isolamento domiciliar. Paty do Alferes acumula 103 mortes por covid-19 e 5.605 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.