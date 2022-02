Felipinho monta há 60 anos - Divulgação

Felipinho monta há 60 anos Divulgação

Publicado 18/02/2022 10:33

Amanhã (19), o hipista Luiz Felipe Cortizo de Azevedo, conhecido como Felipinho, vai receber a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), a Medalha Tiradentes, através da aprovação do Projeto de Resolução nº 674/2021 de autoria do deputado estadual Eurico Júnior (PV). O evento em que o atleta receberá a Medalha e seu respectivo diploma será realizado 13h, no Centro Equestre Luiz Felipe de Azevedo, espaço localizado em Miguel Pereira que está sediando o Torneio de Verão de Hipismo.

Felipinho, que monta há 60 anos, participou das principais competições do hipismo mundial, especializou-se em provas de potência, foi recordista brasileiro de altura três vezes (2,29m, 2,31m e 2,32m) e detém o recorde na modalidade. “É uma honra, como professor de Educação Física e deputado estadual morador da região, poder oferecer a maior comenda da Assembleia Legislativa a este atleta excepcional”, comentou Eurico. Felipinho foi campeão Sul Americano em 1975 e participou dos Jogos Pan-americanos de Caracas de 1983. Nos dois Jogos Olímpicos nos quais esteve presente, voltou com duas medalhas de bronze, as primeiras do Brasil na modalidade, sendo o único cavaleiro do Estado do Rio de Janeiro com medalhas olímpicas. Além dessas conquistas, Felipinho coleciona dezenas de títulos, que não se se limitam à atuação no esporte. Como cidadão, foi condecorado com a Medalha Pedro Ernesto, honra ao mérito na Câmara Municipal de Paty do Alferes, título de cidadão de Miguel Pereira, de honra ao mérito do município, honra ao mérito de Vassouras e honra ao mérito do esporte, em São Paulo.

O hipista também foi presidente da fundação Miguel Pereira e é proprietário do centro equestre que leva o seu nome e onde são realizados diversos eventos e torneios que contribuem com o desenvolvimento de toda a região por intermédio do hipismo. “Sou professor de educação física e um entusiasta do esporte como ferramenta de transformação social. É uma alegria poder dar esse merecido título a um representante do hipismo criado em Miguel Pereira”, finalizou o deputado estadual Eurico Júnior.