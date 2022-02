96ª DP de Miguel Pereira - Reprodução

Publicado 17/02/2022 21:17

Agentes da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira encontraram o homem acusado de tentativa de homicídio e cumpriram o mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, após uma discussão, o autor teria pegado uma faca e golpeado duas vezes a vítima. Com informações do Setor de Inteligência, os agentes foram até o centro de Paty do Alferes, cidade vizinha a Miguel, e localizaram o acusado.