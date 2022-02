Trecho da primeira área privada reflorestada - Divulgação

Publicado 21/02/2022 13:08

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou mais uma ação de reflorestamento na semana passada. No total, foram plantadas 200 mudas de árvores no centro de Paty. Esta foi a primeira ação do programa Reflorestamento Permanente em uma área privada do município e contou com a participação da equipe da Secretaria de Meio Ambiente. O projeto é uma ação continuada, que realiza o plantio de, no mínimo, 25 árvores de essência florestal por semana. Lançado em 2021, o projeto já plantou mais de 2.000 mudas em diferentes pontos do município.



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, esta iniciativa que deve servir de inspiração para outros cidadãos patienses. "Esta propriedade é do do Sr. Valdonier Gonçalves, carinhosamente conhecido como "Niê". Ele fez um contato conosco, por intermédio dodDiretor Rondineli Curityba, solicitando apoio a esta iniciativa. Nós realizamos, com a participação do mesmo, o plantio de 200 mudas e ele fica responsável pela manutenção da área. As mudas são oriundas da Cedae, do programa Replantando Vida, por intermédio do servidor César Celeri, a quem agradeço o apoio. Esta é uma iniciativa importante. Realizamos o plantio em uma área de topo de morro que fica próxima a área que já recebeu uma intervenção do Meio Ambiente, que é o tratamento paisagístico do trecho Paty x Monte Alegre. Ela vai proporcionar recarga hídrica, atrativo para a avifauna, cobertura do solo para evitar erosões, sombreamento, dentre outros ganhos ambientais, em uma área do Centro Urbano. Espero que esta iniciativa sirva de exemplo para mais pessoas despertarem esta preocupação ambiental, para realizarmos o reflorestamento em diferentes pontos da cidade",explicou André Dantas.



A prefeitura ressalta que esta é só mais uma das ações ambientais que a gestão do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo promove na cidade. Para o secretário André Dantas, a ação vem somar a outras frentes de reflorestamento e desenvolvimento sustentável da atual gestão municipal: “Nós temos frentes pontuais de reflorestamento, já chegamos a mais de 120.000m² de área reflorestada no território municipal, com o plantio de milhares de mudas em diferentes pontos do município. Implementamos o Programa coleta seletiva porta a porta, que mais que dobrou o volume de recolhimento de resíduos recicláveis em nosso município; reformamos o horto municipal que hoje produz mudas para nossas ações de paisagismo e reflorestamento; implementamos o projeto Caminho das Águas em conjunto com a Secretaria de Educação, envolvendo a comunidade escolar municipal no plantio de mudas no entorno dos corpos hídricos mais próximos de suas escolas; desenvolvemos o projeto de paisagismo que liga Paty a Monte Alegre; também implementamos a educação ambiental em todas as escolas; plantamos 440 mudas no Caminhos do Fama, para a formação de um corredor de árvores floríferas no principal ponto turístico da nossa cidade (Mirante do Fama); inauguramos a sede administrativa das 9 Unidades de Conservação do nosso município; criamos a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cantagalo e a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Palmares – RVS-PALMARES; estamos revisando o Plano de Saneamento Básico e elaborando o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre muitas outras ações para promover o desenvolvimento sustentável de nosso município e vem muito mais ações por aí", disse o secretário.