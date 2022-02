Primeiro desafio do ano acontece amanhã (20) - Divulgação

Primeiro desafio do ano acontece amanhã (20)Divulgação

Publicado 19/02/2022 14:35

O projeto Vôlei de Paty, promovido pela secretaria de Esportes de Paty do Alferes, terá o primeiro desafio do ano neste domingo (20). O Challenge de Verão será contra equipes da cidade de Resende. No feminino, disputam a competição as categorias infantil e adulto, enquanto no masculino disputam as categorias juvenil e adulto. As partidas acontecem a partir das 9h, no Ginásio Esportivo Hugo Corrêa Bernardes Filho. No local, serão arrecadadas doações para as vítimas da chuva de Petrópolis.