Serviço Geológico do Brasil faz mapeamento de áreas afetadas por deslizamentos em Petrópolis - Divulgação

Publicado 22/02/2022 12:36

A prefeitura de Paty do Alferes continua com a campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. Nesta semana, a campanha é voltada para doações de água potável, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Os moradores que desejam colaborar, devem levar os itens para a Casa do Empreendedor, localizada na rua Cel. Manoel Bernardes (157, Centro). O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.