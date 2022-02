Reunião foi realizada no Centro Cultural Maestro José Figueira - Divulgação

Reunião foi realizada no Centro Cultural Maestro José FigueiraDivulgação

Publicado 23/02/2022 14:28 | Atualizado 23/02/2022 14:30

Paty do Alferes recebeu a comitiva do Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PFAF), no Centro Cultural Maestro José Figueira. Realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, o PFAF é um programa de extensão da UERJ que tem os objetivos de fomentar o fazer do artesão a partir da capacitação em empreendedorismo e marketing e produzir a estruturação de feiras de artesanato, além de agir na ativação cultural.



"Foi muito importante receber esta comitiva do projeto em nossa cidade. O programa vai não só fazer um diagnóstico de nosso artesanato, mas promover capacitação para fortalecermos esta importante atividade em nosso município", disse André Noronha, secretário de Cultura de Paty. O reitor da UERJ, Ricardo Lodi, destacou que este programa deve chegar a 46 municípios fluminenses. "Com este projeto, nós visamos expandir o acesso à academia, e com a da Secretária de Cultura, Danielle Barros, incentivar novos horizontes para o desenvolvimento cultural e econômico no Estado", ressaltou ele. Também participaram da reunião a coordenadora executiva da UERJ, Aline Mendes; a gerente de projetos, Maria Gabriela Pereira; o supervisor de mídias, Vitor Peruzze; o supervisor Rodrigo Capobianco e o produtor Lucas Ferreira.