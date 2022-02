Prefeito Juninho e deputado Eurico participaram da cerimônia - Divulgação

Publicado 24/02/2022 21:42

Após seis meses de operação assistida junto à Cedae, a concessionária Iguá assume plenamente os serviços de água e esgoto na área do Bloco 2, referente aos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes e à região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. No escopo da concessão, mais de 1,2 milhão de pessoas serão alcançadas. Em Paty e Miguel, a Iguá fará o ciclo completo do saneamento básico, com captação, tratamento e distribuição de água tratada, assim como os serviços de esgotamento sanitário.

Para marcar o início da Operação Rio, foi realizada uma cerimônia que contou com a presença do prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes; do deputado estadual Eurico Júnior; do presidente da Cedae, Leonardo Soares; e do CEO da Iguá, Carlos Brandão, dentre outras autoridades. O evento aconteceu na tarde de ontem (23), na área externa da loja de atendimento aos clientes da concessionária (Rua Dr. Peralta, 773, Centro) durante a tarde. “Este é um passo importante para nossa Paty. A Iguá vai ajudar não só na solução do abastecimento de água como no tratamento do esgoto de nosso município. Há anos sofremos com a crise hídrica em Paty e a concessionária, que já apresentou as metas de serviço para os próximos anos em nossa cidade, vai somar esforços, junto com a prefeitura, pela solução definitiva do problema", comentou o prefeito Juninho Bernardes.