Publicado 04/03/2022 10:34

De acordo com boletim divulgado na manhã desta sexta-feira (04) pela prefeitura de Paty do Alferes, o número de casos ativos de covid-19 no município caiu para 30 e nenhum dos pacientes está internado. Paty do Alferes acumula 5.902 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 105 mortes por covid-19.