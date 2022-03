Prefeitura de Paty amplia atendimento no Mês da Mulher | Paty do Alferes | O Dia

Paty do Alferes - Paty do Alferes

Paty do AlferesPaty do Alferes

Publicado 12/03/2022 11:10

Em comemoração ao Mês da Mulher, a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes estendeu os horários de atendimento de suas unidades de saúde para realização de exames de preventivo e orientação da saúde da mulher pré-agendados. Neste sábado (12), na feira de Paty, a orientação em saúde da mulher e saúde mental vai até às 13h. Nos próximos dois sábados, também haverá atendimento especial: dia 19 em Avelar, Poaia e Horizonte; e dia 26 em Maravilha, Coqueiros, Centro 1 e Centro 2. Além disso, a unidade de Pedras Ruivas terá o horário estendido até às 19h nos dias 15 e 22 e a unidade de Granja no dia 10, também até às 19h.



De acordo com a coordenadora de Atenção Básica, o objetivo desta ação é facilitar às mulheres que trabalham durante toda semana ter acesso para realizar seus exames e orientação. “Nós sabemos que as mulheres trabalhadoras têm dificuldade de conseguir folga para fazer um exame. Com esta ação vamos oportunizar as mulheres que trabalham fora fazer seu preventivo no sábado ou à noite. É importante que as mulheres procurem com antecedência suas unidades de saúde”, disse Janilsa Barros.

Veja abaixo a relação das datas de atendimento estendido dos postos de saúde.