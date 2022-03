Prefeito Juninho Bernardes está em seu segundo mandato - Divulgação

Publicado 14/03/2022 08:31

A Prefeitura de Paty do Alferes fechou 2021 com superávit financeiro de R$ 77.251.499,31, o melhor da série histórica. Diante das contas em azul, o prefeito Juninho Bernardes comentou a situação do município e destacou que o resultado positivo foi possível graças à união do trabalho constante de gestão financeira, controle de despesas, desempenhos fiscais e recursos advindos da concessão da Cedae. "Esse superávit é o resultado de uma trajetória de 5 anos. Assumimos a prefeitura, em 2017, com dívida de mais de R$9 milhões de reais. Quem acompanha minha rotina no gabinete, sabe que levamos a sério os recursos da prefeitura. Agimos sempre para usar, da melhor maneira e com transparência, as nossas verbas. A pandemia trouxe um momento difícil para todos os municípios, mas com muito trabalho e responsabilidade, estamos atuando para promover o desenvolvimento econômico de nossa cidade", disse o prefeito.

Um dos destaques da gestão do ano passado foi o investimento em Educação. A Constituição Federal determina que os municípios devem destinar 25% dos recursos para o setor, mas Paty aplicou quase 30% em 2021. Como um dos resultados do investimento, o município ficou em 1º lugar na região no Índice de Oportunidade Educacionais. "Criamos creches e triplicamos o número de vagas para nossas crianças, reformamos e ampliamos mais quatro escolas municipais e estamos reformando outras três, melhoramos a qualidade da merenda escolar, adquirimos 6 novos micro-ônibus, convocamos via concurso professores, merendeiras, mediadores, coordenadores pedagógicos, criamos o cargo de diretor adjunto, melhoramos a parte pedagógica, investimos na qualidade do ensino, promovendo a capacitação dos professores, demos o abono salarial para cada professor, no valor de R$ 7.100,00, por matrícula, e, agora, implementamos o Polo de Extensão da UERJ, com oferta de pré-vestibular para nossos jovens, e temos muito mais projetos para nossa educação. Temos o compromisso de melhorar ainda mais a qualidade do ensino em Paty, com a expansão do nosso ensino integral", disse o prefeito.



Juninho também destacou outras áreas que vão receber investimentos em 2022. "Com esses recursos, estamos na parte de finalização de projetos para mais investimentos em nossa cidade, como a revitalização do Centro da cidade, nosso Condomínio Industrial para atrair mais investimentos, empregos e qualidade de vida para nosso município. Nosso Casario, nosso Parque Municipal e outros atrativos vão fortalecer nosso turismo, trazendo mais trabalho e renda para nossa Paty e mais investimentos em umas das maiores demandas de nossa cidade, que é o asfalto", disse o prefeito, destacando que também vai continuar ampliando o Ação Asfalto, projeto que já pavimentou mais de 60 vias de Paty. "Com o apoio do deputado Eurico Júnior, junto ao governador Cláudio Castro, estamos conquistando muitas benfeitorias para nossa população. Vamos continuar a trabalhar para melhorar a vida do povo patiense, e gostaria de agradecer aos vereadores da Câmara Municipal pelo apoio e pela confiança", finalizou Juninho Bernardes.