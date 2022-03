Imagem ilustrativa de coronavírus - Pikisuperstar - Freepik - Creative Commons

Publicado 15/03/2022 13:45

De acordo com boletim divulgado nesta terça-feira (15) pela prefeitura, Paty do Alferes registra 17 casos ativos de covid-19 e todos esses pacientes estão em isolamento domiciliar. Paty do Alferes acumula 5.940 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 105 mortes por covid-19.