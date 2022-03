Encontro foi realizado ontem (15) - Divulgação

Encontro foi realizado ontem (15)Divulgação

Publicado 16/03/2022 09:58

Ontem (15), a Secretaria de Meio Ambiente de Paty do Alferes sediou a capacitação sobre ICMS Verde, no Centro Cultural Maestro José Figueira. O curso foi promovido pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para gestores de 12 municípios (Paty do Alferes, Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, Sapucaia, Miguel Pereira, Mendes, Vassouras, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto e Engenheiro de Paulo de Frontin).



De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente de Paty, o evento foi uma oportunidade para os municípios do Centro-Sul. "O encontro reuniu gestores municipais e destacou informações sobre o imposto que recompensa as prefeituras que investem em ações ambientais. Desta forma, os municípios conseguem aumentar a sua arrecadação e melhorar a qualidade de vida de seus munícipes. É uma honra para nós patienses sediar este tão importante evento”, disse André Dantas.