Eurico participou da inauguração da capela em homenagem à Santa DulceDivulgação

Publicado 15/03/2022 17:05 | Atualizado 15/03/2022 17:39

No último domingo (13), dia que a morte de Santa Dulce dos Pobres completou 30 anos, Paty do Alferes celebrou a primeira santa brasileira com a inauguração de uma capela com o seu nome, na Fazenda Monte Alegre, doada à Mitra Episcopal pelo Dr. Gabriel Fonseca. A missa inaugural foi celebrada pelo padre Welder de Carvalho Silva e contou com a participação do deputado estadual Eurico Júnior, do Controlador Geral do Município, Júlio Cézar Duarte de Carvalho, do Procurador Geral do Município, Marcelo Basbus Mourão, e da esposa de Gabriel Fonseca, Vera Fonseca. “Paty também recebeu essa semana outro espaço religioso e histórico, por meio da restauração do Coreto e da Capela de São Francisco de Assis, cuja inauguração ocorreu durante o evento de assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a Funarte e a prefeitura, em benefício da Aldeia de Arcozelo. São importantes marcos da religiosidade na nossa região”, ressaltou Eurico, que elogiou o trabalho de Eduardo Brunoro, artista responsável pela restauração, criação dos painéis e dos quadros da Via Sacra que adornam a capela de Santa Dulce dos Pobres.



Irmã Dulce (1914-1992), nasceu em Salvador e se destacou pela perseverança em prol de projetos dedicados aos mais necessitados. Dulce abraçou a vida religiosa aos 18 anos e a caridade aos 12, quando uma tia a levou para conhecer a favela dos Alagados, na capital da Bahia. A então adolescente decidiu alimentar os pobres e ajudar aos enfermos na porta de casa. Os projetos sociais criados por Santa Dulce contam com um complexo hospitalar e um orfanato e que beneficiam mais de três milhões de pessoas anualmente. Em 2019, foi canonizada pela Igreja Católica, em cerimônia conduzida pelo Papa Francisco.



Coreto e Capela de São Francisco de Assis, na Aldeia de Arcozelo

A inauguração da restauração do Coreto e da Capela de São Francisco de Assis é resultado das primeiras ações da Funarte depois de receber o RGI da Aldeia de Arcozelo, em agosto de 2021. A assinatura do Termo de Cooperação Técnica faz parte de uma parceria entre a Funarte e a Prefeitura Municipal de Paty do Alferes, representada pelo prefeito Juninho Bernardes, que tem como objetivo a captação e a aplicação de recursos públicos, bem como a possibilidade de firmar parceria com instituições privadas para a recuperação do espaço. O Teatro Itália Fausta, localizado dentro da Aldeia de Arcozelo, foi o local escolhido para a assinatura do acordo. O complexo cultural foi inaugurado pelo ator Paschoal Carlos Magno (1906-1980), no ano de 1965.



Logo após a visitação dos espaços pelas autoridades, artistas, moradores e convidados, o pároco de Paty do Alferes, Welder de Carvalho Silva, abençoou os lugares já reformados e a banda Luzeiro de Paquetá animou a tarde na Aldeia de Arcozelo, com a presença de 60 alunos da Escola Municipal Laudelina Bernardes. O criador da Aldeia, Paschoal Carlos Magno (1906-1980), era animador, ator, produtor, crítico, autor e diretor. Personalidade fundamental na dinamização e renovação da cena brasileira, o artista fundou o Teatro do Estudante do Brasil, o Teatro Duse e a Aldeia de Arcozelo. Em 1958, após uma visita à antiga Fazenda da Freguesia (desativada e em ruínas), a convite dos proprietários, Paschoal teve a ideia de fazer daquele lugar um centro cultural que fosse modelo para o Brasil e o mundo.



Culto em gratidão às autoridades

No domingo (13), o deputado estadual Eurico Júnior também participou do culto de gratidão às autoridades de Paty do Alferes, realizado na Assembleia de Deus do Jardim. “Agradeço à Assembleia de Deus do Jardim e ao pastor Márcio Rosa pelo culto. Essa foi uma semana muito especial, por intermédio da homenagem de nossa região à Santa Dulce, essa brasileira que tem uma vasta obra social, exemplo de uma vida dedicada ao próximo, e também, da assinatura do termo de compromisso que possibilitará a preservação do legado da obra monumental de Paschoal Carlos Magno, pelo qual lutamos há anos", disse Eurico.