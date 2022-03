Ao lado de representantes do DER-RJ, deputado Eurico Jr. percorre vias do interior para reforçar pedidos de melhorias | Paty do Alferes | O Dia

Vistorias foram realizadas em diversos trechos da região do Vale do Café - Divulgação

Vistorias foram realizadas em diversos trechos da região do Vale do CaféDivulgação

Publicado 23/03/2022 08:45

Acompanhado do diretor do DER-RJ, Roberto Peçanha, e do engenheiro residente do DER-RJ em Vassouras, Humberto, o deputado estadual Eurico Júnior realizou vistoria para mostrar a situação de importantes vias das RJ da região do Vale do Café e reforçar solicitações de melhorias que têm sido encaminhadas desde o início do seu mandato, em outubro de 2020, na Assembleia Legislativa.



O parlamentar foi ao bairro Ipiranga, em Vassouras, com moradores e lideranças comunitárias como Paulo Júnior, para tratar da obra que foi interditada e que o DER-RJ está tentando viabilizar. Segundo sua assessoria, Eurico solicitou uma solução para a questão à pré-candidata à deputada federal Danielle Cunha, que encaminhou a demanda ao governador Claudio Castro. “Em virtude dessa solicitação, o DER-RJ construiu um desvio como acesso, com 250 metros, que precisa ser asfaltado com vistas a resolver o problema”, comentou o deputado.



Na segunda vistoria, o deputado, o diretor e o engenheiro residente do DER-RJ estiveram no trecho de quase seis quilômetros da via ligando o bairro de Demétrio Ribeiro ao de Barão de Vassouras e que necessita de pavimentação asfáltica. Essa demanda foi objeto da indicação parlamentar nº 4594/2020 do parlamentar, que foi prefeito de Paty do Alferes por dois mandatos, prefeito de Vassouras e deputado federal. Eurico Júnior recebeu um abaixo assinado com mais de 1.000 assinaturas de moradores da região solicitando o encaminhamento da solicitação da obra ao governador. “Esta intervenção é fundamental, pois o trecho interliga 4 municípios e beneficiará mais de 10 mil moradores. Em virtude da falta de asfalto no local, não há interligação toda asfaltada com Mendes, Barra do Piraí, Vassouras e Valença”, explicou Eurico, que estava acompanhado dos líderes comunitários Paulo Junior, Babau, Anderson Veterinário, Marcelo do Correio e Toca. Caso a obra de pavimentação asfáltica de 6 quilômetros seja realizada, os moradores dos chamados bairros da Beira Rio (Ipiranga, Esquina da Alegria, Itakamosi, Cruzeiro, Demétrio Ribeiro e Barão de Vassouras) serão atendidos, assim como os do distrito de Barão de Juparanã, em Valença.



Durante a vistoria com o diretor do DER-RJ, Eurico também tratou das obras que solicitou, por meio da indicação parlamentar nº 5348/2021, de microrrevestimento e recuperação asfáltica, drenagem e sinalização do asfaltamento do trecho da RJ-143, que liga Barão de Juparanã, passando por Quirino, até o trevo da RJ-145 , que liga Barra do Piraí a Valença, e estão em processo de licitação. Estas intervenções, segundo o deputado, são fundamentais para todos os moradores de Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Vassouras, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Barra do Piraí, especialmente os que estudam na universidade em Valença (UNIFAA). O deputado acompanhou a equipe DER-RJ na vistoria do trecho que liga o bairro Madruga até Tinguá, em Vassouras, que será recapeado, por meio também de uma solicitação de sua autoria feita ao secretário das Cidades, Uruan de Andrade, e ao governador Claudio Castro. Esta obra já está sendo licitada.



O parlamentar esteve, ainda, no trecho de 9 quilômetros que liga Tinguá a São Sebastião dos Ferreiros, distrito de Vassouras, na RJ-115, e no de 4 quilômetros da RJ-129, que vai de Ferreiros a Morro Azul, e também necessitam de obras de pavimentação asfáltica, obras que solicitou como prioridade no início do seu mandato, por meio da indicação nº 4367/2020, e das indicações nº 5083/2021 e 7456/2022. Chegando em Morro Azul, a equipe do DER-RJ também vistoriou a RJ-121, que liga Vassouras a Governador Portela, em Miguel Pereira, que também precisa ser recapeada. As obras, nos trechos de 2 quilômetros da divisa de Miguel Pereira e Paty do Alferes e outros 2 quilômetros ligando Paty do Alferes a Arcozelo - que além de recapeamento asfáltico, também precisam ter os acostamentos recapeados em ambos os lados -, estão previstas para começarem em abril e serão realizadas pelo DER-RJ. As intervenções foram solicitadas pelo deputado por meio das indicações parlamentares nº 4517/2020, 5236/2021 e 5350/21.



A vistoria se estendeu ao trecho da RJ-125 de Arcozelo até Avelar, que contou com a participação, além dos técnicos do DER-RJ, do secretário de Obras de Paty do Alferes, Alexandre Lisboa. “A RJ-125, no trecho de 13 quilômetros que liga Avelar a Andrade Pinto, é atualmente a pior estrada do Estado do Rio de Janeiro, necessitando com urgência de obras de recapeamento asfáltico e da construção de 6 muros de contenção. É uma das maiores reinvindicações do prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, pela sua importância para o desenvolvimento do município. O projeto para estas intervenções, que solicitei por meio das indicações parlamentares nº 4.593/2020 e 5.350/21, já está em fase de finalização para ser licitado, com previsão de obra prevista para iniciar em julho deste ano”, disse Eurico, que agradeceu ao governador Claudio Castro, ao secretário das Cidades,Uruan de Andrade e ao presidente do DER-RJ, Herbert Marques, por atenderem às solicitações dos moradores dos municípios da região, e ao diretor do DER-RJ, Roberto Peçanha, e ao engenheiro residente do DER-RJ em Vassouras, Humberto, por lhe acompanharem nessa vistoria. “Só teremos um estado desenvolvido quando os municípios do interior puderem contar com serviços de qualidade. É por isso que luto, desde o início do meu mandato, na Assembleia Legislativa”, finalizou Eurico Júnior.