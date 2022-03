Trecho da Rota Avelar, em Paty do Alferes - Divulgação

Trecho da Rota Avelar, em Paty do AlferesDivulgação

Publicado 18/03/2022 13:38

A prefeitura de Paty do Alferes confirmou presença na Expo Rio Turismo, evento que será realizado no Jockey Club Brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. Promovida pela Secretaria de Estado de Turismo e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), com apoio da Fecomércio-RJ, a Expo Rio vai reunir operadores, agentes de viagens e representantes do trade turístico entre os dias 24 a 27 de março.