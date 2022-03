Deputado Eurico e prefeito Vicente - Divulgação

Deputado Eurico e prefeito VicenteDivulgação

Publicado 24/03/2022 20:18

Ontem (23), em mais uma visita a Rio das Flores com o seu gabinete itinerante, o deputado estadual Eurico Júnior esteve com o prefeito Vicente Guedes para anunciar o início das obras de recapeamento da RJ-145 e a liberação de recursos para reforma do hospital, além das intervenções de revitalização asfáltica, drenagem e sinalização da RJ-151. “Felicidade define poder trazer tantas boas novas para a população de Rio da Flores após encontro com o governador Claudio Castro ontem (22), em mais essa manhã de muito trabalho e resultados positivos. As demandas do meu amigo e excelente prefeito Vicente Guedes para diversas áreas – infraestrutura, obras, saúde, meio ambiente, cultura, geração de empregos, que tenho encaminhado ao governo do Estado, via Alerj - estão saindo do papel", disse Eurico.

De acordo com a assessoria do deputado estadual, o governador irá até Rio das Flores entregar o cheque simbólico do repasse das verbas para as obras no hospital, anunciar oficialmente o início das obras na RJ-145 e informar a previsão de início das obras na RJ-151. Com essas intervenções, a estrada de Afonso Arinos até Rio das Flores, não apenas no trecho até Manuel Duarte mas do distrito até a cidade, será toda pavimentada. O deputado solicitou a inclusão no orçamento estadual de obras no trecho da estrada entre Barão e Juparanã, em Valença, até Comércio, e na RJ que vai de Rio das Flores até Andrade Pinto, 28 km (asfaltamento, sinalização, acostamento, recuperação de pontes). “Minha amizade e parceria com o prefeito Vicente Guedes é antiga, são mais de 30 anos. Desde antes do meu mandato de deputado federal (2013 a 2015) trabalho por melhorias para a região. Nosso grupo, incluindo o Vicente, foi o primeiro a ir à Brasília para trazer emendas ao orçamento da União, e conseguimos. Atender um prefeito como o Vicente é muito gratificante. Ele me liga todos os dias cobrando o atendimento das demandas. Temos uma parceria de muito trabalho pela população, ele é um gestor 100% comprometido com a causa pública”, elogiou Eurico.

"Eurico Júnior está trazendo iniciativas excelentes para Rio das Flores, está sempre presente e brigando pelos interesses no município, é um defensor ardoroso da cidade como deputado estadual. Muito obrigado por toda a sua atenção ao nosso município que, há anos não recebe tantas intervenções e projetos solicitados por um parlamentar ao governo", disse o prefeito. Confira algumas das solicitações realizadas pelo deputado estadual para o município:

•Recursos, já liberados, de R$ 9,6 milhões, para reforma do hospital, que terá dois pavimentos (governador irá pessoalmente à cidade entregar o cheque ao prefeito

•Início das obras de recapeamento da RJ-145, ligando Manuel Duarte a Rio das Flores, revitalização asfáltica, drenagem e sinalização na RJ 151, no trecho entre Afonso Arinos, em Levy Gasparian e Manuel Duarte

•Inclusão nas emendas ao orçamento estadual de obras no trecho da RJ entre Rio das Flores e Andrade Pinto, em Vassouras, passando por Comércio

•Construção de sete pontes na Zona Rural

•Construção de 140 casas populares

•Construção de três galpões industriais para criação de novos empregos e pavimentação do entorno, para melhoria do acesso.

•Construção da Casa do Trabalhador

•Recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM) para construção do Parque Ecológico

•Implantação do Programa Limpo Rio

•Recuperação do prédio histórico da secretaria de Cultura (Casa de Cultura)

•Reforma da Secretaria de Obras

•Implantação da Casa do Trabalhador

•Implantação de núcleos do projeto Esporte-RJ

•Segurança Presente

Eurico saiu de Rio das Flores com antigas e novas demandas do prefeito, que ele afirmou que levará para os secretários estaduais de Trabalho, Patrique Welber, de Obras, Max Lemos, das Cidades, Uruan de Andrade, de Governo, Rodrigo Bacellar, entre outros. "O trabalho pela população do interior do nosso estado não pode parar”, finalizou Eurico Júnior.