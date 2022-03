Evento foi realizado em parceria com a prefeitura - Divulgação

Publicado 30/03/2022 14:17 | Atualizado 30/03/2022 14:24

O Circuito de Skate nas cidades movimentou o último final de semana em Paty do Alferes. O projeto da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi realizado na Praça George Jacob Abdue, com aulas de iniciação à prática do skate e atividades recreativas para crianças acima de 5 anos que ganharam camiseta, sacola e boné.

O evento foi uma parceria entre a UFF e a Prefeitura de Paty. "O esporte é uma das prioridades em nossa gestão. Ao longo da nossa gestão nós aumentamos em 400% o número de alunos inscritos em nossas escolinhas esportivas, que hoje é uma parceria com o projeto de Extensão da UERJ Paty. E ver nossos jovens curtindo o skate neste final de semana foi muito bom. O esporte promove saúde, cidadania e é uma oportunidade para nossos jovens. Agradeço à UFF por esta importante parceria", disse o prefeito Juninho Bernardes.