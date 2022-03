Projeto divulgado pela prefeitura de Paty - Divulgação

Projeto divulgado pela prefeitura de PatyDivulgação

Publicado 28/03/2022 09:28

O prefeito Juninho Bernardes anunciou uma transformação no centro de Paty do Alferes que visa o crescimento organizado e a promoção do desenvolvimento econômico do município, conforme ocorreu após a mudança no trânsito de cidades próximas como Paraíba do Sul e Miguel Pereira. Segundo a prefeitura, o objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, expandindo a área comercial do centro, que conta com novos projetos em andamento.



“A mudança foi planejada depois de um estudo do impacto das alterações, realizado pelo renomado arquiteto e urbanista Vicente Loureiro e sua equipe e visa promover o desenvolvimento do nosso município. Nosso Centro atual já não comporta mais crescimento. Desta forma, essa mudança vai permitir a expansão, fortalecimento e valorização da nossa economia local em outras áreas da nossa região central, além de promover uma melhor fluidez ao nosso trânsito. Esta é só uma das ações que estamos fazendo para transformar nossa cidade. Vamos fazer também a revitalização do Centro o novo Casario que vai abrigar a Casa do Agricultor, do Artesão, Quiosques e espaços infantis. Também vamos revitalizar nossa ciclovia que liga Paty a Monte Alegre, e realizaremos muitos outros projetos que vão melhorar ainda mais a vida do povo patiense. Em breve vamos lançar estas novas obras", explicou o prefeito Juninho.



O projeto já está em andamento e uma nova rua está sendo aberta ao lado de um restaurante, que fará a ligação da rua Deputado Bernardes Neto (Rua da Maternidade) à RJ -125 (em frente ao Posto Turcão). A previsão é que a mudança do trânsito seja implementada até o final de abril. “É um grande passo para o desenvolvimento e contamos com a colaboração de todos nessa mudança. Nossa Guarda Municipal irá orientar e auxiliar os motoristas e sinalizar o trânsito. Estamos trabalhando, a pedido do prefeito Juninho e do vice Arlindo, para promover mais desenvolvimento para nossa Paty", destacou Renato Fernandes, secretário municipal de Ordem Pública.