Deputado Eurico Júnior já foi prefeito de Paty - Divulgação

Publicado 28/03/2022 17:18 | Atualizado 28/03/2022 17:19

Mais uma indicação parlamentar em benefício de Paty do Alferes encaminhada pelo deputado estadual Eurico Júnior via Assembleia Legislativa (Alerj) foi atendida. Estão abertas as inscrições para 9 mil vagas no pré-vestibular Cecierj e 100 delas são destinadas para moradores do município. Eurico solicitou implantação de pré-vestibular da instituição para outras cidades do Estado do Rio que também foram contempladas, como Levy Gasparian, Miguel Pereira e São José do Rio Preto.



“Os prefeitos desses municípios já tinham solicitado os cursos, mas com o reforço do meu pedido, como parlamentar representante da região, ganharam mais força”, disse o deputado, informando que também solicitou a implantação de pré-vestibular da Cecierj para Vassouras, Areal, Sapucaia, Rio das Flores e Barra do Piraí. “Essas cidades ainda não foram contempladas com os cursos, mas irei pessoalmente ao presidente da instituição para reforçar os pedidos. É muito gratificante quando um projeto como esse é disponibilizado. Essa é uma chance de ouro para muitos jovens conquistarem uma vaga no ensino superior”, finalizou o Eurico, que foi duas vezes prefeito de Paty do Alferes e uma vez de Vassouras.



O formulário para inscrição no pré-vestibular está disponível na página do Cecierj . Neste ano, o pré-vestibular Cecierj vai contar com duas modalidades de aulas - presencial (5700 vagas) e on-line (3780 vagas) - e a escolha será feita no ato da inscrição. A inscrição e as aulas são gratuitas.