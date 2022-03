Paty foi um dos destaques da ExpoRio Turismo - Divulgação

Publicado 29/03/2022 10:24

A prefeitura de Paty do Alferes participou na ExpoRio Turismo e foi um dos destaques do Vale do Café no evento realizado promovido pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e pela Secretaria Estadual de Turismo (Setur-RJ), com apoio do Fecomércio RJ, no Jockey Club Brasileiro, entre os dias 24 a 27 de março.

De acordo com a secretária de Turismo de Paty do Alferes, a participação em eventos como esse é de fundamental importância para a consolidação do turismo patiense. "Esta foi uma oportunidade de mostrarmos nossas belezas e roteiros turísticos no âmbito regional, estadual e nacional. Das 15 cidades do Vale do Café, nós fomos uma das 9 presentes. Nós mostramos aos operadores, agentes de viagens e participantes do trade turístico o que Paty tem de melhor e fomos destaque. Nossos visitantes receberam folhetos, brindes e amostras de produtos de nossa cidade", explicou Dayanna Marques. Veja fotos na galeria abaixo.