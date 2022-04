Semana em Paty foi marcada por ações na Educação - Divulgação

Publicado 04/04/2022

Na semana passada, a prefeitura de Paty do Alferes apresentou novos projetos para os alunos da rede municipal. Além da entrega dos instrumentos musicais do projeto +Música Paty, foram lançados os projetos Xadrez Paty e o de Natação destinado aos alunos portadores de necessidades especiais. A prefeitura destaca que essas medidas reforçam o título que o município recebeu em 2021, quando conquistou o 1º lugar do Centro-Sul Fluminense no Índice de Oportunidades Educacionais Brasileiras (IOEB). A pesquisa indica as oportunidades educacionais oferecidas para todas crianças e jovens em um município ou estado. Inclui, inclusive, informações referentes à qualidade da oferta para alunos que frequentam as redes públicas educacionais.



"Desde o início do nosso governo, eu e o meu vice Arlindo colocamos a educação como uma das prioridades. Nós investimos na contratação de professores, mediadoras, monitores, merendeiras, motoristas, coordenadoras pedagógicas; criamos o cargo de diretora adjunta; investimos na reforma e ampliação de nossas escolas municipais; implementamos uma merenda de qualidade para todos nossos alunos, demos abono salarial para nossos professores, e priorizamos a parte pedagógica de nosso ensino. Nos últimos anos, Paty é destaque tanto no Ideb, como no IOEB, mostrando que nossa educação está no rumo certo. Estes novos projetos vem melhorar não só a qualidade do nosso ensino, como a qualidade de vida de nossos alunos", disse o prefeito, Juninho Bernardes. "Nosso prefeito e o vice Arlindo sempre destacaram a importância da qualidade da educação e nossa equipe se empenhou muito para implementar estes novos projetos em nossa cidade. É uma nova fase da educação patiense que vai melhorar a vida de nossas crianças e adolescentes", comentou o secretário de Educação, David Melo.



O projeto de natação gratuita já começa com 58 alunos cujos laudos médicos os habilitaram para as primeiras aulas. A natação para crianças com necessidades especiais é benéfica não apenas para a saúde física, mas também para melhorar a saúde mental, já que nadar contribui para elas adquirirem boa resistência, força muscular e também melhora no condicionamento físico e comportamental. O secretário Davi afirmou que na primeira semana de atividades, algumas crianças já apresentaram melhoras em seu comportamento e na interação com outros alunos. Vale lembrar que o município também oferta o projeto de equoterapia, que busca o desenvolvimento biopsicossocial, no qual o cavalo é utilizado como instrumento de trabalho aliado às técnicas na área de saúde e educação.



Outro projeto lançado semana passada, o Xadrez na Escola será implementado para cerca de 2.000 alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino. No dia 29, o material de treinamento foi entregue para os professores que vão desenvolver o projeto em sala de aula. Ao longo de abril, os docentes receberão treinamento e a previsão é que os alunos iniciem as atividades em maio. O xadrez é considerado um importante instrumento pedagógico, já que a prática desenvolve habilidades cognitivas como atenção, disciplina, memória, concentração, raciocínio lógico, inteligência e imaginação, além de desenvolver atividades interdisciplinares como Matemática; Artes; História; Geografia, Ética, etc.



Devido a tais benefícios, o jogo já foi adotado como disciplina obrigatória ou opcional em grande parte das escolas do sul do Brasil, além de inúmeras no estado de São Paulo e em outras regiões do país. O projeto será mediado pela Empresa Sistema–X Xadrez Escolar. Para implementação do projeto, cada aluno vai receber um livro didático que respeite a idade escolar da criança e contará também com uma plataforma online que ajudará no processo de ensino aprendizagem, além de envolver a família nesse processo. A previsão é que 80 professores estejam envolvidos no ensino do Xadrez e sejam multiplicadores do Projeto.



Para completar a semana de novidades em Paty, a prefeitura iniciou a entrega dos instrumentos musicais para os alunos do + Música Paty, projeto de musicalização para alunos do 4º ao 9º do ensino fundamental de 7 escolas, que envolve aulas de musicalização, flauta doce e canto coral. Foram entregues 50 violinos e 10 violoncelos; nos próximos dias serão entregues 500 flautas. A prefeitura ressalta que a musicalização é uma atividade cultural importante para o desenvolvimento dos alunos, já que traz um novo panorama de aprendizagem, tanto artístico quanto lógico, para a formação das crianças. De acordo com o secretário David, a intenção é trabalhar futuramente a criação da Orquestra-Escola, Camerata de Flauta, Corais, técnicas de instrumentos, formação musical, ensaios, concertos, palestras e outras atividades.