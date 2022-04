Prefeito Juninho Bernardes está em seu segundo mandato - Divulgação

Publicado 02/04/2022 09:02

O prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, protocolou projeto de lei na Câmara Municipal que fixa o piso salarial dos professores que atuam na rede municipal de ensino. O aumento visa adequar o piso salarial do magistério de Paty ao nacional, determinado pela Lei Federal 2.682/2022. A votação na Câmara deve acontecer na próxima semana.

O aumento proporcional para os Professores A ou de Educação Especial que atuam no município com carga horária de 25 horas semanais, será de 29,84% (de R$ 1.850,98 para R$ 2.403,33. Para os Professores B, de 20 horas semanais, o piso pago atualmente pelo município já é 15% acima do piso nacional, que é de R$ 1.922,67 - em Paty, o Professor B recebe R$ 2.220,50 após o aumento ofertado neste mês ao funcionalismo municipal. Segundo a prefeitura, o Professor B terá novos reajustes ao longo de 2022 (5,09% em junho e 5,09% em dezembro).



"O impacto do reajuste do professor A, que é o maior número de profissionais que temos, é grande para nossa folha. O aumento implica um investimento de R$ 2.090.524,32 por ano em nosso orçamento. Mas nossa equipe trabalhou para ver o esforço financeiro necessário para adequarmos os salários dos nossos professores ao piso nacional. Desde o início de nosso governo, temos investido muito na Educação, com valorização dos professores, abono salarial no final do ano, convocação de professores concursados, coordenadoras pedagógicas, monitoras, mediadoras, merendeiras, motoristas, criamos o cargo de diretora adjunta. Investimos em projetos pedagógicos, reformamos e ampliamos nossas escolas. E, agora, estamos fazendo o esforço financeiro para proporcionar este reajuste aos nossos professores, que atuam com toda a equipe da educação, para ofertar um ensino de qualidade aos nossos alunos. A educação é prioridade em nossa gestão", disse o prefeito Juninho Bernardes.