Eurico no Centro de ConvençõesDivulgação

Publicado 07/04/2022 18:29

Na manhã de ontem (06), a convite da Secretaria Estadual de Educação, o deputado estadual Eurico Júnior participou do Connect Ceae (Conselho Estadual de Alimentação Escolar), pioneiro evento de formação que tem o objetivo de fortalecer políticas públicas e o controle social, voltados para a alimentação escolar do estado. O encontro foi realizado no Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras.

“A alimentação escolar deve ser política pública afirmativa do direito à saúde e à alimentação adequada e contar com o assessoramento dos conselhos de Alimentação Escolar em todos os 92 nos municípios do nosso estado. Durante meus mandatos de prefeito de Paty do Alferes, por duas vezes, de Vassouras e de deputado federal, sempre priorizei a educação de qualidade, tema pelo qual tenho lutado como deputado estadual na Assembleia Legislativa”, afirmou Eurico.



A formação do Connect, com duração de dois dias, visa a integração dos Conselhos de Alimentação Escolar (Caes) dos municípios do estado do Rio de Janeiro com órgãos de controle tais como FNDE, TCE, TCU, MPERJ e diretores das escolas, trabalhadores da agricultura familiar, entidades da sociedade civil e autoridades constituídas. O evento foi um investimento do governo do Rio, por meio da Secretaria Estadual de Educação, no desenvolvimento sustentável do estado. "O governador Claudio Castro tem realizado muitas obras, programas e serviços para os municípios do interior, em todas as áreas, com especial atenção para a Educação,” finalizou o deputado.



Representantes da prefeitura de Paty do Alferes marcaram presença no evento, como Shuelen Pereira da Silva, diretora de Agricultura; Valeria Silveira e Carlos Cantareli, também da Secretaria de Agricultura; Cíntia Garcia, nutricionista da Secretaria de Educação; e Luciana Carrius, coordenadora de merenda escolar.