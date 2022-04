Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

O Ginásio Esportivo Municipal de Paty do Alferes vai sediar um amistoso preparatório de voleibol feminino no próximo domingo (24). A disputa entre os times adultos de Paty e Barra Mansa vai começar às 10h, com entrada franca. No evento, a prefeitura vai realizar campanha de doação de 1kg de ração para a causa animal do município.