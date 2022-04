Evento aconteceu ontem (27) - Divulgação

Evento aconteceu ontem (27)Divulgação

Publicado 28/04/2022 14:27

Ontem (27), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, recebeu o governador Cláudio Castro no Ceasa de Paty e conseguiu melhorias para o município. Segundo a prefeitura, as conquistas são fruto dos esforços do deputado estadual Eurico Júnior. Entre as entregas para Paty, estão termo de cooperação técnica para a construção do Hospital Municipal, no valor de R$20.000.000,00; anúncio de obras de drenagem e asfalto em diversos bairros; termo de adesão para a construção de 50 casas populares; inauguração da Casa do Trabalhador e a nova Agência do Detran.



O evento contou com a participação de secretários estaduais, secretários municipais, vereadores, comerciantes e representantes da sociedade civil organizada. "O povo patiense sonha há anos com um hospital. Agradeço muito ao meu pai, o deputado Eurico Júnior, que tem sido incansável junto ao governador para esta conquista em nossa cidade. Eu e o meu vice Arlindo Dentista somos muito gratos a sensibilidade do governador Cláudio Castro por empenhar recursos para termos o nosso sonhado hospital municipal que vai ajudar muito no atendimento à nossa população. Quero agradecer a toda equipe municipal, aos nossos vereadores por apoiarem não só o projeto do Hospital, mas os novos asfaltos, a Casa do Trabalhador, o novo Detran e as Casas Populares. É uma nova fase de nosso município. É o trabalho sério e com responsabilidade que melhora a vida das pessoas", disse Juninho.

Em seu discurso, Cláudio Castro reforçou que Paty pode contar com o governo do Estado. "O prefeito Juninho está de parabéns. Ele e o Eurico Júnior sempre vão ao meu gabinete pedindo recursos e melhorias, estou muito feliz em poder estar trazendo estas importantes obras para o município. O povo de Paty pode sempre contar comigo e com toda a equipe do governo do estado. Nós estamos trabalhando para alavancar nosso estado, e isso inclui os municípios do interior", ressaltou o governador.



"Hoje é um dia histórico para Paty. É a confirmação de um sonho a ser realizado. Estes R$20 milhões que o governador Cláudio Castro destinou para a construção do Hospital de Paty, vai ficar marcado para sempre nos corações dos patienses. Como deputado, quero agradecer muito ao governador e toda sua equipe por atender as minhas solicitações não só para o Hospital, mas para o asfalto, para a Casa do Trabalhador, para o novo Detran e para as Casas Populares. Governador, você pode sempre contar com a gente", disse o deputado Eurico.