Paty do Alferes fica no interior do estadoDivulgação

Publicado 29/04/2022 09:19

Amanhã (30), a prefeitura de Paty do Alferes vai realizar o Dia D da vacinação contra a gripe/influenza para idosos a partir de 60 anos. A vacinação será na Feira Agroecológica Paty e Avelar, das 8h às 13h, com aferição de pressão e glicemia. Nas unidades de Estratégia da Saúde da Família dos bairros Granja, Poaia, Maravilha, Arcozelo, Pedras Ruivas e Palmares, a imunização será das 8h às 15h.



A coordenadora de imunização de Paty falou sobre a importância dos grupos prioritários não deixarem de se vacinar. “A gripe é uma infecção viral respiratória aguda e altamente contagiosa, podendo levar a complicações graves e ao óbito. A importância da vacinação contra gripe neste momento é que a gripe é uma doença que possui sazonalidade, ou seja, uma doença em que a maior parte dos casos está concentrada em um período específico do ano. Assim, é muito importante que os grupos prioritários não percam seu momento de vacinar", disse Kelly Tashima.