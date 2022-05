Serão distribuídos 4 mil kits - Divulgação

Publicado 04/05/2022 10:10

A prefeitura de Paty do Alferes está distribuindo mais de 4 mil kits escolares para os alunos do ensino fundamental da rede municipal. Segundo a prefeitura, foi feito o investimento em materiais de qualidade e o kit inclui mochila, squeeze e estojo. Em outra ocasião, foram entregues material escolar e kit de proteção contra a covid-19.



O secretário de Educação destacou que a Educação é uma prioridade da gestão atual. “O nosso prefeito Juninho Bernardes e o vice Arlindo Dentista não medem esforços para promover a educação no município. Nossas escolas foram ou estão sendo reformadas e ampliadas, foi realizado um investimento na coordenação pedagógica, na qualidade da merenda, em projetos de qualidade como nosso projeto Mais Música e Xadrez na Escola, e agora tudo está sendo organizado com carinho e dedicação para a distribuição dos kits para nossos alunos e vem muito mais novidade para os estudantes da nossa rede de ensino", disse David Mello.