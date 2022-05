69ª rua será pavimentada pelo projeto da prefeitura - Divulgação

Publicado 11/05/2022 10:51 | Atualizado 11/05/2022 10:52

O projeto Ação Asfalto, da prefeitura de Pat, chegou a marca de 68 vias asfaltadas no município. Na última semana, mais três ruas ficaram prontas: rua Nova, no Centro (ao lado da Maternidade), e ruas Nelson Gonçalves e Silêncio, ambas no bairro Lameirão. A pavimentação está sendo realizada com recursos municipais. Segundo a prefeitura, as ruas Nelson Gonçalves e dos Paraíbas seriam asfaltadas em 2018 por meio de recursos de emenda federal, mas os atrasos no repasse dos pagamentos do convênio por parte da Caixa Econômica Federal (CEF) e o abandono da obra por parte da empresa contratada interromperam o trabalho. Agora, com recursos da prefeitura de Paty, as ruas receberam pavimentação. A próxima a ser asfaltada será a Miriam Parque, que também teve a obra paralisada.

"Estou muito feliz por estarmos fazendo história em Paty com mais estes asfaltos. Este é o maior projeto de pavimentação da história da nossa cidade, chegamos a 68 vias asfaltadas. Nós temos conseguido asfaltar tantas ruas e estradas, porque nossa equipe tem feito todo o trabalho de drenagem, base e sub-base do asfalto, barateando em 50% os custos, nós já temos esses equipamentos e mão-de-obra na prefeitura, não é necessário pagar por eles, por isso a economia. Agradeço a toda a equipe da prefeitura, aos nossos vereadores pelo apoio, ao meu pai Eurico Júnior, ao nosso governador Cláudio Castro que tem dado apoio para as obras em nosso município. Estamos promovendo o desenvolvimento de nossa cidade e a qualidade de vida da nossa população. Vamos levar a mais famílias este projeto", disse o prefeito Juninho Bernardes. Moradores das vias asfaltadas também comentaram o projeto. "Parabéns ao prefeito Juninho e a todos da prefeitura. Eu já ouvi esta promessa muitas vezes, mas nunca saía o asfalto. E agora nosso prefeito realizou nosso sonho. Muito obrigada, vai ajudar muito todos os moradores", disse a senhora Mariana Doro.

A rua nova criada ao lado da Maternidade foi inaugurada na última quarta (04), com mudança do trânsito no Centro da cidade. Com a alteração, o fluxo do trânsito Centro sentido Monte Alegre segue sentido único, enquanto o fluxo Monte Alegre sentido Centro de Paty passa a ser obrigatório pela rua Dr. Leopoldo (Pontilhão). De acordo com o prefeito, a alteração visa o crescimento organizado e a promoção do desenvolvimento econômico do município. "O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito, expandindo a área comercial do centro da cidade. Mudanças no trânsito em cidades vizinhas como Paraíba do Sul e Miguel Pereira, anos atrás, tiveram resultados positivos auxiliando no desenvolvimento dos municípios. A mudança foi planejada depois de um estudo do impacto das alterações, realizado pelo renomado Arquiteto Urbanista Vicente Loureiro e equipe e visa promover o desenvolvimento do nosso município. Nosso Centro atual já não comporta mais crescimento. Desta forma, essa mudança vai permitir a expansão, fortalecimento e valorização da nossa economia local em outras áreas da nossa região central, além de promover uma melhor fluidez ao nosso trânsito", concluiu Juninho Bernardes.