Casa do TrabalhadorDivulgação

Publicado 14/05/2022 13:09

Com o objetivo de aumentar a oferta de empregos e geração de renda na região, o deputado estadual Eurico Junior solicitou ao governo do estado a implantação da Casa do Trabalhador em Vassouras. A inauguração oficial da unidade, com a presença de Claudio Castro, que seria realizada no dia 29 de abril, precisou ser adiada em virtude de compromissos urgentes do governador. A nova data ainda não está agendada.O programa, da secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi criado em 2013, por meio da Lei nº 6.611/2013, com o objetivo de implementar políticas públicas de trabalho.

Capacitação profissional

Na casa, coordenada pelo advogado Bernardo Ferreira Soares, serão ofertados cursos de capacitação, orientação profissional/vocacional, sobre empreendedorismo e autogestão e realizada promoção de ações de empregabilidade com o uso do novo aplicativo "Mais Trabalho RJ", criado para impulsionar a empregabilidade encurtando as distâncias entre quem procura e quem oferece trabalho.

Melhoria da taxa de desemprego

“Pesquisa divulgada pelo IBGE em dezembro de 2021 apontou que o Rio de Janeiro tem a pior taxa de desemprego do Sudeste e a maior queda na renda. O percentual de trabalhadores informais também é alto, 38%. Precisamos reverter esses números, se quisermos um estado desenvolvido, e a Casa do Trabalhador tem esse objetivo. O governador Claudio Castro sabe da importância dos municípios do interior na retomada do desenvolvimento econômico e tem atendido as demandas que encaminho via Alerj também para esta área. Em abril, inauguramos também a Casa do Trabalhador de Paty do Alferes, com o meu filho prefeito Juninho Bernardes”, disse Eurico Júnior, ex-prefeito de Paty do Alferes por dois mandatos, uma vez de Vassouras, deputado federal e atualmente deputado estadual de uma região que não tinha representantes moradores no parlamento há 55 anos.