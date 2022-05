Inscrições foram abertas nesta semana - Divulgação

Publicado 13/05/2022 16:30

Paty do Alferes está em preparação para o maior evento do interior do estado do Rio de Janeiro, a Festa do Tomate 2022, que será realizada de 10 a 19 de junho, dois finais de semana com atrações nacionais. Entre as atrações da Festa do Tomate, estão também os concursos locais, com inscrições abertas nesta semana: Concurso Rainha da Festa, Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas e Concurso de Culinária de Tomate.

Concurso de Qualidade e Produtos Agrícolas

As inscrições para o Concurso de Qualidade do Tomate e de Produtos Agrícolas da Festa do Tomate acontecem até o dia 27 de maio, na sede do escritório da Emater-Rio (Av. Paschoal Carlos Magno, 650), das 9h às 16h. As inscrições são gratuitas e podem participar produtores rurais do município que cultivem comercialmente as culturas que concorrerão à premiação. Os produtos que serão premiados este ano são:

Concurso de Qualidade:

Cultivo Protegido: tomate italiano, mini tomate e pimentão colorido (Amarelo e Vermelho)

Cultivo em Campo: tomate caqui, tomate italiano e pimentão verde

Concurso de Exposição Agrícola: maracujá, pepino (cultivo protegido e campo), repolho, louro, jiló

Concurso Rainha da Festa do Tomate

Um dos destaques da Festa do Tomate é o tradicional concurso da Rainha do evento. As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Turismo (Praça da Estação), das 10h às 12h e das 13h às 16h ou pela plataforma virtua l. O requisito é que as concorrentes sejam moradoras de Paty e tenham entre 16 a 21 anos.

Concurso de Culinária do Tomate

[email protected] ou pelo telefone (24) 98216-9225.

Outro destaque da Festa do Tomate são os pratos saborosos produzidos pelo Concurso de Culinária. A disputa envolve a produção de receitas deliciosas em que o tomate seja o ingrediente principal. Este ano, a finalização do prato pode ser feita na hora; o prato pode chegar pré-pronto de casa; e a receita pode ser salgada ou doce. As inscrições vão até 5 de junho, o link para inscrição está disponível no site da prefeitura . Mais informações pelo e-mailou pelo telefone (24) 98216-9225.