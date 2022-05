Palestra aconteceu na semana passada - Divulgação

Publicado 18/05/2022 09:15

Por meio da Secretaria de Agricultura, a prefeitura de Paty do Alferes ofereceu aos agricultores uma palestra sobre técnicas de manejo do cultivo protegido. Foram apresentadas e debatidas informações importantes de como o cultivo protegido proporciona ao produtor uma melhor colheita, produzindo com mais segurança e diminuindo despesas em insumos e mão de obra.



O técnico da Secretaria de Agricultura Elenilson Varli orientou os produtores sobre preparação do solo, adubação, irrigação e outras técnicas de manejo. "O evento foi espetacular, uma ótima troca com os produtores. Tivemos já um bom resultado. Produtores me procuraram dizendo que querem mais orientação para melhorar esta prática de cultivo que é sustentável e tem transformado nossa agricultura", disse Elenilson.



O secretário de Agricultura destacou que o apoio ao cultivo protegido é uma política pública promovida pela atual gestão. "O prefeito Juninho e o nosso vice Arlindo solicitaram que nossa secretaria ofertasse todo apoio aos produtores de cultivo protegido. Hoje, nós contamos com uma patrulha agrícola, com mais de 20 máquinas que apóiam os produtores e o nosso técnico que vai em campo oferecendo orientação no manejo. Isso tem dado resultado, no último ano o cultivo protegido, movimentou mais de R$35 milhões de reais em nosso município", disse José Renato Rosa.