Laboratórios já foram montados em 6 das 18 escolas municipais - Divulgação

Publicado 25/05/2022 12:13

A Secretaria de Educação de Paty do Alferes está montando laboratórios de informática em todas as escolas de nível Fundamental I e II. Segundo a prefeitura, o objetivo é propiciar aos alunos e professores aprendizagens criativas, práticas e interdisciplinares, inserindo mais de 4 mil alunos na cultura digital. O investimento de R$695.000,00, que mescla recursos municipais e do Fundeb, contempla 200 desktops, 200 mouses, 200 teclados e 200 monitores.

Até o momento, foram montados Laboratórios de Informática em 6 das 18 escolas municipais - Escola Municipal do Rio Pardo, Escola Municipal José Lopes (Granja Califórnia), Escola Municipal Liddy Mignone (Arcozelo), Escola Municipal Leopoldo Pullig (Granja Califórnia), Escola Municipal José Eulálio (Avelar) e Escola Municipal Joaquim Osório Duque Estrada (Poaia). Além disso, todas as escolas e creches municipais receberam novos equipamentos para a administração.

“Estamos muito felizes em realizar este projeto que promove inovação, empreendedorismo e tecnologia para os nossos alunos. A educação é uma das prioridades de nossa gestão. Nós investimos nas reformas e ampliação das unidades, na convocação de diversos profissionais aprovados em concursos, como professores, coordenadores pedagógicos, merendeiras, motoristas, entre outros; também investimos na qualidade de nossa merenda, em projetos pedagógicos como o Mais Música e o Xadrez, e agora estamos informatizando todas nossas unidades. Investir na Educação é trabalhar o presente, investindo no futuro de nossa cidade", disse o prefeito Juninho Bernardes.

O secretário de Educação destacou que a implementação dos laboratórios de informática é um passo importante para promover novos conhecimentos aos alunos da rede municipal e agradeceu o apoio do prefeito. "A tecnologia, hoje, faz parte de nossa vida, e proporcionar aos nossos alunos, seja da zona urbana ou rural, o acesso às novas tecnologias é aumentar as oportunidades deles. Nós ganhamos o primeiro lugar no Índice de Oportunidades Educacionais e continuamos investindo, com total apoio do nosso prefeito Juninho e do vice Arlindo, na qualidade do ensino da rede municipal, visando a melhorar a vida de nossos alunos", afirmou David Mello.