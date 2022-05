Evento abriu a campanha antimanicomial no município - Divulgação

Publicado 25/05/2022 09:10

O Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) de Paty do Alferes lançou a campanha "Enfrentamento ao preconceito contra as pessoas com transtornos mentais", que faz parte da luta antimanicomial do município. A lei 10.216 de 2001 visa garantir o direto as pessoas com transtorno mental, inclusive a substituição dos manicômios por um tratamento mais digno e humano. O CAPS surgiu para mudar a forma de tratamento desses pacientes, preservando a liberdade.



Segundo a prefeitura, o evento de lançamento da campanha, realizado no Centro Cultural, teve o objetivo de dar voz às pessoas que sofrem com preconceito e conscientizar toda a sociedade da importância de inclusão desses pacientes no mercado de trabalho, nas ruas, nas escolas e na vida. Participaram do evento o vice-prefeito Arlindo Dentista, a secretária de Saúde Fabiana Cerqueira, o coordenador de saúde mental Leonardo Pecoraro, a coordenadora do CAPS Mayra Almeida, a coordenadora da Atenção Básica Janilsa Barros, servidores do CAPS, representantes do CREAS e do CRAS, agentes comunitários de saúde de todos os bairros assistidos pela instituição e representantes da sociedade civil.



Um dos destaques foi a homenagem entregue aos representantes dos empresários Fernando Fernandes e Gasparzinho pela participação na luta contra o preconceito às pessoas com transtorno mental. O CAPS Paty oferece acolhimento às pessoas que sofrem com transtornos mentais e seus familiares e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Deputado Bernardes Neto, número 294, no Centro.