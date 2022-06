Lançamento da obra aconteceu no sábado (28) - Divulgação

Publicado 31/05/2022 19:24

No último sábado (28), o prefeito de Paty do Alferes deu mais uma passo para a transformação do centro do município com o início da obra do Casario do Alferes. No aniversário da cidade, em dezembro, Juninho Bernardes anunciou a construção para fomentar a cultura e consolidar Paty nas rotas de destinos turísticos. Segundo a prefeitura, o espaço vai ser um Polo Cultural, Turístico e Gastronômico com quiosques, restaurantes, auditório multiuso, casa do produtor, espaço infantil e casa do artesão. O estilo arquitetônico será compatível com a tradição dos grandes casarões de café da região, mas também com ar de contemporâneo.

O evento de lançamento da construção contou com a participação do presidente da câmara, Rômulo Rosa, dos vereadores Leinho, Macarrão, Heliomar do Gás, Edinho da Dengue e Zaninho; do secretário de Planejamento, Gilvacir Draia, e de outros secretários municipais, além de representantes da empresa responsável pela obra e da sociedade civil. Na ocasião, Juninho Bernardes assinou a ordem de serviço da construção e agradeceu à Câmara, aos servidores da prefeitura, ao deputado estadual Eurico Júnior e ao governador Cláudio Castro pelo apoio.



"Esta obra trará para o município um novo ponto de referência para a promoção cultural. O Vale do Café vive um renascimento, e precisamos ter em nosso município espaços que visem fortalecer as atividades culturais e turísticas de nossa cidade. O Casario será um Polo Turístico, Cultural e Gastronômico que vai gerar emprego e renda para nossa população, ajudando no desenvolvimento econômico e social, proporcionando bem-estar e qualidade de vida, não apenas para o povo patiense, mas para a região. Pensamos globalmente (região), mas agimos localmente (Paty)", disse o prefeito.

A primeira etapa das obras ofertou 23 vagas, entre pedreiros, serventes, carpinteiros e eletricistas. A Casa do Trabalhador, em parceria com a prefeitura, cadastrou currículos de mais de 280 interessados e deu orientação sobre carteira de trabalho digital e cadastro para outras oportunidades. A previsão é que a obra seja concluída e inaugurada em dezembro de 2023.