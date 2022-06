Maquinário foi apresentado no final de semana - Divulgação

Publicado 01/06/2022 13:15

A prefeitura de Paty do Alferes adquiriu mais 5 máquinas: 1 pá mecânica, conquistada pelo vereador Rômulo Rosa junto ao senador Carlos Portinho; 1 patrol, conquistada com apoio do deputado federal Áureo Ribeiro; 2 retroescavadeiras e 1 tratorzinho, adquiridos com recursos municipais. No sábado (28), o prefeito Juninho Bernardes apresentou à população os novos veículos, acompanhado do presidente da Câmara, Rômulo Rosa, e dos vereadores Leinho, Macarrão, Heliomar do Gás, Edinho da Dengue e Zaninho.

"Este novo maquinário vai ajudar muito nossa infraestrutura e a nossa Patrulha Agrícola de Paty. Nós temos uma Patrulha bem equipada, com mais de 20 maquinários e estes novos veículos, vão dar ainda mais agilidade nos serviços prestados aos nossos produtores rurais como patrulhamento de estradas vicinais, terraplanagem para estufas, poças d'água para lavoura, consertos e construção de ponte, entre outros. Agradeço aos vereadores, ao senador Portinho, ao deputado federal Áureo Ribeiro, ao deputado Eurico Júnior e ao Governador Cláduio Castro, por nos ajudarem a sempre conquistar melhorias para nossa população", disse o prefeito Juninho.