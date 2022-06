Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Publicado 11/06/2022 14:08

Uma das principais atrações da Festa do Tomate de Paty do Alferes ganhou novo horário. Segundo informou a prefeitura neste sábado (11), o início do show do cantor Gusttavo Lima foi alterado para às 21h de amanhã (12). Maior evento do interior do estado do Rio, a Festa do Tomate começou ontem (10) e será realizada até o próximo dia 19, no Parque de Exposições de Avelar.