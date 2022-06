Andréa Fonte, Davi Sacer e o prefeito Juninho Bernardes - Divulgação

Publicado 12/06/2022 15:21

Louvor, moda de viola, artesanato e gastronomia foram os destaques do segundo dia da Festa do Tomate. Além da adoração com os shows de música gospel de Andréa Fonte e Davi Sacer, o público pode conferir a moda de viola no Galpão Leiteiro, local que também conta com a fazendinha que as crianças adoram.

Os visitantes ainda prestigiaram os produtos locais, a Vila Gourmet com pratos especiais que levam tomate e cachaçarias, o Galpão Vermelho e o Parque de Diversões. Ao longo deste domingo (12), a Festa do Tomate tem atrações como o Concurso Regional de Culinária do Tomate e o a apresentação infantil gospel Três Palavrinhas. À noite, com entrada paga, o cantor Gusttavo Lima faz o show especial do Dia dos Namorados a partir das 21h.