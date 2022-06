Gusttavo Lima foi a principal atração da Festa do Tomate no domingo - Divulgação

Publicado 13/06/2022 19:43 | Atualizado 13/06/2022 19:51

Principal atração da Festa do Tomate no domingo (12), o cantor Gusttavo Lima promoveu o leilão de seu sobretudo durante o show que lotou o Parque de Exposições de Paty do Alferes. O lance inicial foi de R$ 10,00 e a peça terminou arrematada pelo endocrinologista Murilo Ribas no valor de R$ 11 mil. O médico fez a transferência do valor para a APAE do município e presenteou a esposa, que é fã do cantor, com o sobretudo.

Além do show principal, o público presente no terceiro dia da Festa do Tomate aproveitou diversas atrações, como a apresentação infantil gospel do Três Palavrinhas, o Concurso Regional de Tomate e shows no palco FM O Dia e no Camarote. A Festa retorna na próxima quarta (15), com apresentação gratuita dos Barões da Pisadinha.