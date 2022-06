Festa do Tomate 2022 termina no próximo final de semana - Divulgação

Publicado 15/06/2022 13:24 | Atualizado 15/06/2022 13:24

Após um primeiro final de semana com grande público, a Festa do Tomate de Paty do Alferes retorna nesta quarta-feira (15). Com entrada gratuita, o evento terá entre os destaques as bandas Folks, no Palco FM O Dia, e Os Barões da Pisadinha, no Palco Visite Paty. Confira, abaixo, a programação da Festa até o próximo domingo (19).

QUARTA FEIRA (15/06) – ENTRADA FRANCA

12h00 Abertura dos Portões e do Parque de Diversões

13h00 Abertura da Fazendinha

18h00 Ordenha Concurso Leiteiro

19h00 Banda Folks – Palco Fm O Dia

20h30 Padre Omar - Palco Visite Paty

22h00 Chininha – Palco Fm O Dia

23h00 João Gabriel, Palco Visite Paty

01h00 Barões da Pisadinha – Palco Visite Paty

02h30 Cesário Ramos - Camarote

04h00 Dj Brito - Camarote



QUINTA FEIRA (16/06) – ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h E 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

18:30h Moda de Viola no Galpão do Concurso Leiteiro com Paulo Santana

20h00 Os Mulekes – Palco Fm O Dia

21h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

22h00 Pique Novo – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

00h00 Simone E Simaria – Palco Visite Paty

02h Xamã – Palco Visite Paty

03h Orochi – Palco Visite Paty

04h – Dj Leandro – Camarote



SEXTA FEIRA (17/06) - ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h e 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e Fazendinha

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

18h00 Thomas Guedes - Palco Fm O Dia

20h00 Robinho – Palco Fm O Dia

21h00 Dj Leandro – Palco Visite Paty

22h00 Gamadinho – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Leandro – Palco Visite Paty

00h00 Jorge e Matheus – Palco Visite Paty

01h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

02h00 Dubdogs – Palco Visite Paty

03:30h Luka Santiago - Camarote

Dj Brito Para O Encerramento Após o Término do Luka Santiago



SÁBADO (18/06) - ENTRADA PAGA

06h, 12h, 14h E 22h Ordenha Concurso Leiteiro

12h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

15h00 Concurso de Culinária Universitário

17h00 Fechamento dos Portões

18h00 Abertura dos Portões com Ingresso

19h00 Modão de Viola Grupo Caaipura – Galpão Leiteiro

19h00 Alma de Borracha – Palco Fm O Dia

20h30 Will Galdino – Palco Fm O Dia

21h30 Dj Brito – Palco Visite Paty

22h00 Ta Na Mente – Palco Fm O Dia

23h00 Dj Brito – Palco Visite Paty

00h00 Henrique e Juliano – Palco Visite Paty

01h30 Dj Brito– Palco Visite Paty

02h00 Jetlag – Palco Visite Paty

03h30 Dj Leandro – Camarote



DOMINGO (19/06)–ENTRADA FRANCA

10h00 Abertura dos Portões, do Parque de Diversões e da Fazendinha

14h00 Premiação do Concurso de Qualidade do Tomate e Produtos Agrícolas

15h00 Concurso Universitário de Culinária do Tomate

16h00 Mundo Bita – Palco Visite Paty

16h00 Premiação do Concurso Leiteiro

17h00 João Arthur – Palco Fm O Dia

17h00 Moda de Viola no Galpão do Concurso Leiteiro com Paulo Santana

18h30 Binho Simões - Palco Fm O Dia

19h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

20h30 Marvvila – Palco Fm O Dia

21h30 Dj Leandro – Palco Visite Paty

22h00 Ferrugem – Palco Visite Paty

23h30 Dj Brito - Camarote