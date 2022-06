Governador Claudio Castro e prefeito Juninho Bernardes na Festa do Tomate 2022 - Divulgação

Governador Claudio Castro e prefeito Juninho Bernardes na Festa do Tomate 2022Divulgação

Publicado 19/06/2022 14:16

Ontem (18), o governador Cláudio Castro marcou presença na Festa do Tomate em Paty do Alferes, acompanhado de sua esposa Analine Castro, de assessores e membros do governo do estado. O governador do Rio parabenizou o prefeito Juninho Bernardes pelo evento, elogiou a organização e destacou a importância da festa que é Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado.

"Nossa Festa é mais que entretenimento, ela é cultura, identidade e gera emprego e renda para Paty. Agradeço ao governador a presença e por sempre ajudar nosso município no desenvolvimento, atendendo às demandas do meu pai, nosso deputado Eurico Júnior, para melhorias em nossa cidade", disse o prefeito de Paty.



O evento teve ingressos esgotados para o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano, que recebeu o governador e a primeira dama no camarim. O penúltimo dia da Festa terminou com a apresentação de JetLag. O público deve lotar novamente o Parque de Exposições neste domingo (19). O cantor Ferrugem encerra a 32ª edição da Festa do Tomate, com entrada franca.