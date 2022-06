Sexto dia da Festa do Tomate foi sucesso de público mais uma vez - Divulgação

Publicado 18/06/2022 14:10 | Atualizado 18/06/2022 14:17

Ontem (17), o show da dupla sertaneja Jorge & Mateus foi sucesso de público Festa do Tomate, tradicional evento de Paty do Alferes. Nem a temperatura de 3º registrada na cidade localizada a 133km da capital cariocaimpediu a animação do público que lotou o Parque de Exposições de Avelar e depois curtiu o som eletrônico dos irmãos gêmeos da Dubdogz.

A 32ª edição da Festa do Tomate é uma realização da prefeitura de Paty do Alferes e tem produção da Vivere Entretenimentos. Neste sábado (18), sétimo dia de festa, a principal atração será a dupla Henrique e Juliano.