Deputado estadual Eurico Júnior - Divulgação

Deputado estadual Eurico JúniorDivulgação

Publicado 21/06/2022 12:59

Líder do Partido Verde e integrante da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eurico Júnior está desde o início do ano tentando evitar que a prefeitura de Miracema implemente um aterro sanitário para receber o lixo de 13 municípios no bairro Conde. A próxima etapa para tentar impedir a instalação do aterro será na segunda-feira (27), quando o deputado vai presidir a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Alerj sobre o que classifica de verdadeira “ameaça ao meio ambiente”.



Segundo verificou o próprio Eurico em visita à cidade em fevereiro, a área onde a prefeitura pretende implantar o aterro sanitário conta com dezenas de nascentes, cursos de água, mananciais, córregos e cachoeiras. “É inaceitável que a prefeitura de Miracema insista nesta ameaça ambiental ao município. Já denunciei ao Inea, que constatou a irregularidade da situação; me reuni com o presidente do PV da cidade, João Magalhães, o João Rosquinha, que estava nesta luta e infelizmente faleceu antes de ver o seu desfecho; com o vereador Aimoré, o 1º suplente de vereador Ganso, presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Beverly; e Paulo Júnior (PV), da Casa Verde, sede do PV na região; além de ambientalistas. Em seguida, levei a questão à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que integro. É preciso agir o quanto antes para impedir esse absurdo”, afirmou o deputado e ex-prefeito de Paty do Alferes e Vassouras.

A audiência pública será realizada na próxima (27), a partir das 13h, na Câmara de Vereadores de Miracema (R. Mal Floriano, 364, Centro). “Conto com a mobilização dos moradores de Miracema e dos municípios vizinhos, que também serão impactados por esse empreendimento absurdo, caso não consigamos barrar essa iniciativa”, finalizou o deputado.