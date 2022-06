Peça de teatro será uma das atrações - Divulgação

Publicado 23/06/2022 08:43

A prefeitura de Paty do Alferes promove um final de semana de tributo a Manoel Congo nos dias 24 e 25 de junho. Organizado pela Secretaria de Cultura, o evento terá atrações como música, filme e teatro, todas com entrada gratuita. A entrega póstuma da Medalha Tiradentes, maior honraria do estado, a Manoel Congo, promete ser um dos pontos altos da programação. Representando a Alerj, o deputado estadual Eurico Júnior vai entregar a honraria ao presidente da Sociedade Histórica de Paty do Alferes, Carlos Celino, e ao presidente da Unegro-Paty, Joe Ventura.



"O Circuito foi concebido como forma de marcar a importância histórica do movimento de insurreição que começou aqui em Paty do Alferes e foi liderado por Manoel Congo e Mariana Criola. Com caráter reflexivo e de entretenimento, a programação é composta de atrações locais e regionais que fazem o resgate cultural e reforçam a importância do levante e do protagonismo negro na história brasileira. O Circuito Manoel Congo é totalmente gratuito e traz uma diversidade de ações idealizadas por realizadores culturais da cidade e tendo como público os seus cidadãos", disse a secretária de Cultura, Tamires Fortuna. Veja, abaixo, a programação do evento:

24/06 - Sexta

14h Encontro "Resistência e Liderança de Manoel Congo", mediado pela Professora Rosi Stumbo| Centro Cultural Maestro José Figueira

16h Barraquinhas de bebidas e comidas

16h Apresentação do Projeto Resgatando a Cultura, com alunos da Escola Daura Silva Barbosa(Valença/RJ)|Praça Manoel Congo

18h Apresentação de Capoeira do Projeto de Extensão da UERJ(Paty do Alferes/Rj)|Praça Manoel Congo

19h Solenidade de Inauguração da placa"Praça Manoel Congo"|Praça Manoel Congo

20h Show de moda de viola com o Grupo Caaipura|Praça Manoel Congo

25/06 - Sábado

9h Show de moda de viola com o Grupo Caaipura na Feira Agroecológica|Praça George Jacob Abdue

10h Entrega da Medalha Tiradentes à Manoel Congo| Câmara Municipal de Paty do Alferes

16h Exibição do Curta"ARoça de Teresa",de Pedro Sol| Centro Cultural Maestro José Figueira

17h Exibição do filme"Azangule: O Levante", de Pedro Sol e Dani Balbi|Centro Cultural aestro José Figueira

19h Apresentação da Peça"Marianna Crioula - Um Grito de Resistência", do Celeiro das Artes|Centro Cultural Maestro José Figueira

20h30 Roda de Conversa com realizadores e público presente|Centro Cultural Maestro José Figueira